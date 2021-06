Mostrar ou Ocultar Menu Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo de Búzios apresenta Projeto de Unidades de Conservação em Tucuns

A Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Urbanismo apresentou o projeto de criação de unidades de conservação em Tucuns: o Parque das Dunas e Restinga de Tucuns e a Área de Proteção Ambiental das Águas de Tucuns. O parque é uma área de proteção integral, enquanto a APA é uma unidade de conservação de uso sustentável.

“Algumas categorias de unidade de conservação são de uso sustentável, ou seja, não impede a construção, não impede a implantação de melhorias urbanísticas e ambientais; mas dá a condição de poder estimular no local a permeabilidade do solo, por exemplo. (…) “À frente da praia de Tucuns, a gente colocou como parque porque é uma área de proteção integral, ou seja, ali não vai ser permitido nenhum uso para edificação, mas há a possibilidade de fomentar o ecoturismo e a produção científica para estudos da área pelas faculdades.”, explicou o secretário municipal Evanildo.

Conforme a apresentação, os impactos do ordenamento são a recuperação de lagoas e lagos, a redução dos alagamentos nas edificações, o ordenamento urbanístico dos bairros com plano de manejo, a preservação da flora e fauna locais e a disponibilização de espaços de lazer, entre outros.

O primeiro dia de apresentação dos projetos de unidade de conservação foi na sexta-feira passada(25) e contou com a participação do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo Evanildo Cardoso Nascimento; do Subsecretário de Urbanismo Roberto Campolina; do engenheiro da prefeitura Bernardo e da arquiteta Melina; de representantes da Associação de Moradores de Tucuns, de São José e de José Gonçalves; funcionários da prefeitura; moradores do bairro e empresários. Do Poder Legislativo estiveram presentes o presidente Rafael Aguiar e os vereadores Gugu de Nair, Niltinho de Beloca e Raphael Braga.

O segundo dia de apresentação será nesta quarta-feira (30), às 14 horas no plenário. O evento será realizado de forma híbrida (presencial e online),com limite de 35 participantes presenciais (por ordem de chegada). A audiência será transmitida ao vivo nas redes sociais da Câmara.