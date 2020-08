O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 12

Arraial do Cabo

Um decisão da juíza de Arraial do Cabo, Juliana Gonçalves Figueira, determina que o vereador Elieton Porto dos Santos, o Ton Porto, exclua do Facebook vídeos em que aparece fazendo “corpo a corpo” no município. A magistrada determina ainda que o vereador se abstenha de provocar novas aglomerações e de realizar caminhadas fora do período de propaganda eleitoral. A juíza, em outro processo quer saber também se o vereador contratou o Instituto Guanabara de Pesquisa. Ton deverá apresentar o contrato, a nota fiscal, bem como o registro da pesquisa e o responsável pelo pagamento.

Cabo Frio

O secretário de saúde de Cabo Frio, Iranildo Campos, negou que tenha agredido uma mulher durante reunião na sede da secretaria na tarde de segunda-feira. O secretário admitiu entretanto, que a reunião com o grupo que provocou uma pancadaria dentro da UPA na noite de sábado, terminou em bate-boca. A guerra de versões tem dominado as redes sociais.

A mulher supostamente agredida, não identificada, teria passado mal, sido internada e transferida para o Rio. O Secretário diz que a versão é mentirosa, não passa de um enredo criado por pessoas a serviço de políticos e que não vai se render a chantagens.

Búzios

O prefeito de Búzios, André Granado, anunciou ontem, em vídeo numa rede social a criação de uma bolsa auxílio financeiro, no valor de R$ 200,00 por mês, para todos os estudantes matriculados na rede municipal de ensino. O objetivo é priorizar a alimentação dos estudantes, O prefeito, no vídeo, diz que as escolas de Búzios continuarão fechadas por conta da pandemia do novo coronavírus, seguindo recomendação da Secretaria e Estado de Educação. André Granado disse que está encaminhando o projeto de criação do auxílio à Câmara para ser votado, para que o governo inicie o cadastro dos alunos e a liberação do benefício o mais rápido possível.

Araruama

O município de Araruama inaugura a travessia por Ferry Boat, que ligará o Centro de Araruama ao Distrito de Praia Seca, via Lagoa Araruama. O percurso de cerca de 30 km de distância é feito por terra em até uma hora de carro, no trânsito durante o verão. A travessia pela água será bem mais rápida.

São Pedro da Aldeia

Os municípios da Região dos Lagos receberam nesta quarta-feira (12), a terceira parcela do auxílio emergencial de combate ao Coronavírus. Para São Pedro da Aldeia coube o valor de 3 milhões de reais.

Iguaba Grande

O município de Iguaba Grande também recebeu a terceira parcela do auxílio emergencial para o combate ao Covid-19. O município iguabense obteve apenas R$ 650 mil reais.