O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 13

São Pedro da Aldeia

S‚o Pedro da Aldeia vacina a partir de hoje adolescentes de 15 anos contra a COVID-19. Eles podem procurar um dos quatro pontos de imunização da cidade. A cidade vacina, ainda, jovens de 12 a 17 anos com deficiência ou comorbidades; gestantes, lactantes e puérperas, além das pessoas que estão no prazo da segunda dose e profissionais da sa ̇de e idosos aptos a terceira dose. A Escola Manoel Moraes, em obras, deixa de ser um ponto de vacinação. Os moradores deverão se encaminhar ao Clube Brasil. A cidade mantém quatro pontos de vacinação funcionando das 8 ao ao meio-dia.

Cabo Frio

A Nova Feira do Livro de Cabo Frio retorna a Praça Porto Rocha, no centro da cidade, na próxima quinta-feira. O público vai encontrar publicações infantil, infanto-juvenil, romance, entre outros, com preços a partir de R$ 2 Reais. Os visitantes podem pagar em dinheiro e cartões de crédito e débito. A Feira, que já passou pelo Jardim Esperança e Praça de Sao Cristóvão estarão aberta, diariamente, das oito da manhã às oito da noite até 30 de novembro.

Búzios

Buzios vai realizar mil exames de mamografias durante o mês de outubro, dedicado a campanha de prevenção ao cancer de mama. A doença, ano passado, matou 18 mil mulheres, de acordo com o INCA.

As mulheres realização autoexame com uma profissional de saude e aquelas que precisarem serão encaminhadas para a mamografia. O município informa que este anorealizou mais de 1.300 exames sem filas de espera.

Araruama

A prefeita Lívia de Chiquinho marcou está para esta quinta-feira, às 16h, uma reunião de bancada. Dizem que o tema principal será o nome para ocupar a liderança de seu governo, deixada pelo vereador Amigo Valmir. Três nomes segundo os corredores da câmara, brigam pela vaga. Nelsinho Do Som,Luis do Táxi e Thiago Moura.

Iguaba Grande

Osmani O De já deixou a saúde de Iguaba Grande e está de volta para o gabinete do prefeito Vantoil Martins. Na Praça Edila Pinheiro, não se fala em outra coisa. Tem gente dizendo, que também do homem da mangueira não parava. Uma garante que Osmani foi para saúde só para ” arrumar a casa” e por sua passagem foi meteórica. Em seu lugar deve assumir, Elaine Nem, até segunda ordem.

Arraial do Cabo

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, vai inaugurar nesta quinta-feira (14), o novo Centro de Imagens do município cabista. O Centro de Imagens, vai contar com aparelhos modernos, com mamografo e tomografo. Na verdade vai ser uma grande conquista para o povo do Cabo. Parabéns para a gestão.