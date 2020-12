O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 16

Cabo Frio

A diplomação do prefeito eleito de Cabo Frio, José Bonifácio (PDT), está marcado para a próxima quinta-feira (17), mas até agora os advogados do prefeito não lograram êxito até o momento. Um grupo de advogados, liderado pelo Dr. Pedro Canelas, está em Brasília tentando uma cautelar. O grupo do prefeito está otimista.

Arraial do Cabo

Caiu como uma bomba o afastamento do prefeito Renatinho Vianna da cadeira de prefeito. A juíza Juliana Gonçalves, da Vara Única de Arraial do Cabo, determinou o afastamento cautelar do prefeito Renatinho Vianna, atendendo a um pedido do Ministério Público, alegando “omissão e ocultação de dados ao prefeito eleito Marcelo Magno” e “desmote da máquina administrativa e de serviços públicos essenciais”. Renatinho se disse surpreso com a decisão.

Iguaba Grande

Após uma eleição relativamente “fácil” para o prefeito Vantoil Martins alguns nomes estão surgindo para o pleito de 2023, e olha que o prefeito eleito ainda não tomou posse. Alexandre da Farmácia, atual vice-prefeito, reeleito surge como natural. Dizem que o vereador Balliester Werneck também quer a cadeira de prefeito. O prefeito “Mineirinho”, Vantoil Martins, só observa.

Búzios

O município de Búzios formalizou contato com o Instituto Butantan para a compra de 50 mil doses da vacina contra a Covid-19, para a população. No documento, a secretaria pede urgência na resposta tendo em vista o crescimento dos casos no município.

Araruama

Rola nos bastidores da política de Araruama que o candidato eleito a vereador, Pastor Murillo, tá “boladão” com o vereador Buda, que mesmo sendo bem votado não conseguiu a vaga na câmara. Na sessão desta terça-feira (15), Pastor Murillo ficou com os olhos fitos em Buda. Dizem o Pastor tem ido orar no monte todas as noites. Grande preocupação.

São Pedro da Aldeia



O prefeito eleito de São Pedro, Carlos Fabio da Silva, o Fábio do Pastel, se reuniu, ontem, em Brasília, com o Senador Romário e com o Ministro da Cidadania Onyx Lorenzoni.

Ele disse numa rede social que viajou em busca de recursos para o município e que apresentou ao Ministro Lorenzoni a posição estratégica do município na na Região dos Lagos, bem como o potencial natural de São Pedro. Semana passada, em encontro com o governador Claudio Castro, Fábio do Pastel pediu a retomada do atendimento da UPA a toda população. Segundo ele, o atendimento pediátrico deixa a unidade subutilizada. O prefeito também, pediu manutenção da RJ-140. A rodovia está esburacada e as escuras.