O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 28

Arraial do Cabo

O ex-prefeito Renatinho Vianna, deu entrada ontem, num requerimento na prefeitura municipal, solicitando informações sobre o valor total da folha de pagamento, incluindo os pagos pelo fundo da Saúde, Meio Ambiente, Educação e Assistência Social. Renatinho também pediu o valor pago a servidores contratados, inativos, comissionados, efetivos e fundos municipais. A pergunta é: será que ele vai obter resposta?

Cabo Frio

Na sessão ordinária de ontem (27), o vereador Josias da Swell propôs a criação de uma campanha de arrecadação voluntária de um quilo de alimento não perecível nos locais de vacinação da modalidade drive thru. A Indicação 0316/2021 foi aprovada por todos os presentes. “A ideia é que as pessoas colaborem com os mais necessitados no momento da vacinação. O momento em que vivemos é de solidariedade ao próximo”, afirmou Josias. É isso aí!

São Pedro da Aldeia

O Projeto de Lei nº 042/2021, do prefeito Fábio de Pastel, que foi votado nesta terça-feira (27), pela Câmara Municipal, causou algumas polêmicas. O artigo 1º versa sobre a exumação dos corpos sepultados em gavetas no prazo antecipado de 24 meses, contados a partir da data do óbito, em razão da excepcionalidade do período de pandemia da Covid-19. A lei vigorará enquanto perdurar os efeitos da calamidade pública reconhecida no decreto legislativo do Senado Federal de nº 06 de 20/03/2020. Segundo o vereador Mistura, ele teria sido o único a votar contra a PL

Búzios

O vereador de Búzios, Lorram Silveira, teve a prisão preventiva decretada e é considerado foragido até o presente momento (11h de quarta, dia 28). O Ministério Público do Estado do Rio realizou na manhã de hoje, a operação Plastografos II, para cumprir mandado de prisão e de busca e apreensão contra o vereador, que não foi localizado nos endereços indicados. Lorram é acusado de ter promovido, constituído, financiado e integrado organização criminosa dedicada à prática dos delitos de corrupção passiva, uso de documento falso e estelionato. Em grego, o termo que dá nome à operação significa ‘aquele que falsifica documentos’.

Iguaba Grande

Rola nos corredores da Câmara, que o vereador Elifas Ramalho “magoou” com o vereador Júlio Bombeiro. Elifas não teria sido convidado para uma reunião de Saúde, Educação e Meio Ambiente. O clima ficou tão tenso, que uma peixada que estava marcada para hoje, foi suspensa. Para piorar, Elifas disse, em alto e bom som, que Júlio está criando uma “panelinha” na Câmara, junto com os vereadores Alan e Tikinho.

Araruama

O assunto mais comentado em Araruama, no inicio desta semana, tem sido a condenação pela Justiça Federal, por improbidade administrativa, do ex-prefeito Francisco Ribeiro, o Chiquinho da Educação. O ex-prefeito teve seus bens bloqueados, direitos políticos suspensos por 5 anos e está proibido de firmar contratos com o poder público. Ontem, em todas as rodas de bate-papo político, o tema era Chiquinho.