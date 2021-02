O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 04

Arraial do Cabo

Um vídeo que circula nas redes sociais levou Ministério Público Federal (MPF)a notificar as secretarias de Meio Ambiente de Arraial do Cabo e de Cabo Frio. A denúncia com data de 1° de fevereiro acusa o município cabista de ter “fechado todas as suas saídas de esgoto das Praias dos Anjos e Praia do Pontal”. A postagem foi feita na página Lagoa News. O MPF definiu um prazo de 20 dias para que as entidades apresentem um documento com as medidas administrativas adotadas para sanar a questão.

Araruama

Na primeira sessão depois do recesso parlamentar de 30 dias, o pastor vereador, Sergio Murilo, não apareceu na sessão plenária desta terça-feira (2). Nos corredores, o que se falava era o pastor estava orando e poderia ter esquecido da reunião. Alguns vereadores chegaram a apostar que Murilo chegaria antes do término dos trabalhos. Ao ser feita a chamada regimental pela a vereadora Penha Bernardes todos os edis fizeram um sinal dizendo que o pastor ainda estava orando. Que coisa!

São Pedro da Aldeia

O ex-presidente da Câmara de São Pedro da Aldeia, Bruno Costa, e a ex-candidata a vice de Bruno, Elisângela Vieira, são alvo de uma investigação judicial eleitoral. Bruno é suspeito de usar servidor da Câmara em comitê de campanha durante o horário de expediente. O juiz Márcio da Costa Dantas deu prazo de quinze dias para a câmara encaminhar a folha de pagamentos de outubro e novembro de 2020.

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, que testou positivo para Covid-19, segue em isolamento domiciliar e se recupera bem. Segundo o médico Beto Nogueira, que o assiste, o nível de oxigenação do prefeito é bom, sem quadro febril.

Búzios

O município de Búzios recebeu na tarde desta quarta-feira (3), mais 375 novas doses da vacina Coronavac, fabricada pelo Instituto Butantan. Todas as doses serão destinadasà aplicação da segunda dose dos profissionais que atuam na linha de frente no combate à Covid-19.

Iguaba Grande

O secretário de municipal de Educação, Fred Carvalho, se reuniu com os diretores das escolas públicas da cidade de Iguaba Grande, no 1° de fevereiro para fechar o ano letivo de 2020. No mês de março, os alunos vão iniciar as aulas revendo os temas mais importantes do ano de 2020 através e um apostila de fabricação própria pela secretaria de educação.