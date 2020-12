O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 17

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, Adriano Moreno, deixa a prefeitura de Cabo Frio no próximo dia 31, depois de exatos 897 dias, ou 2 anos, 5 meses, e 13 dias de governo para tirar uma licença-prêmio de nove meses. A primeira-dama, Alice Nassif, também se afata das função por um período de um ano. Uma portaria assinada ontem pelo secretário de administração, Paulo Henrique Carvalho de Oliveira, concede o benefício ao prefeito Adriano Moreno, lotado na secretaria de Saúde. E a mulher, que também é médica, da rede municipal de saúde. De acordo com portaria, publicada ontem. O período de licença tem início no dia primerio de janeiro. De acordo com o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores do Município de Cabo Frio, a cada cinco anos ininterruptos de trabalho, o servidor terá direito a três meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo. Os períodos de licença-prêmio já adquiridos e não gozados pelo servidor que vir a se aposentar ou a falecer serão convertidos em pecúnia, respectivamente, em favor próprio ou de seus beneficiários da pensão. A lei diz ainda que os períodos de licença são acumuláveis.

Arraial do Cabo

Mesmo faltando pouco mais de 10 dias para o fim do mandato, advogados tentam voltar com o prefeito afastado Renatinho Vianna. O advogado Davi Figueiredo disse para o Jornal de Sábado que existe possibilidade de Renatinho Vianna, concluir seu mandato na cadeira.

Araruama

O vereador Russo do Ferro Velho falou para o Jornal de Sábado que não pretende disputar a eleição sa presidência da Câmara. Mas disse que se o vereador, Nelsinho do Som, quiser ele dará todo apoio. Falta Nelsinho aceitar a proposta.

Búzios

Depois veio a notícia de Ação Civil Pública proposta pela Defensoria Pública do Estado acatada pelo Dr. Rafael Baddini, que revogou todos efeitos do último decreto do prefeito Henrique Gomes. Nesse sentido, Búzios terá que fechar a partir desta quinta-feira (17), num LOCKDOWN. Na Praça Santos Dumont, tinha gente dizendo que a notícia foi como “água no chopp”. Tudo aconteceu no mesmo dia em Búzios. Primeiro vários servidores foram liberados para participar de um belo churrasco que seria em comemoração ao aniversário do prefeito em exercício, Henrique Gomes. Tudo no estacionamento da prefeitura e sem o distanciamento tão cobrado pelas autoridades competentes.



Iguaba Grande

O prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins, está mais feliz do que uma criança quando ganha um presente. A aprovação de suas contas de 2019 por unanimidade pelo Tribunal de Contas do Estado. As contas são do mandato tampão que exerceu. Na verdade, foi um belo presente de fim de ano para Vantoil.

São Pedro da Aldeia

O canhão da fofoca de São Pedro da Aldeia anda movimentado com as investigações do Ministério Público Eleitoral (MPE). Pelo menos 15 candidatos a vereador do PL, estão sendo investigados e se confirmado irregularmente pode ter mudança nas caldeiras da Câmara. Será que teve candidaturas “laranjas” na eleição de São Pedro da Aldeia?