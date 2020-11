O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 19

Arraial do Cabo

O prefeito eleito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, está internado em uma unidade de saúde de Cabo Frio, com suspeita de COVID-19. Segundo seus assessores, o estado de Marcelo é estável. Já o ex-prefeito Wanderson Cardoso de Brito, o Andinho, se encontra internado no Hospital o Samaritano na Barra, Rio de Janeiro, com COVID-19. Segundo familiares, Andinho teve melhora no dia de hoje.

Búzios

O prefeito eleito de Búzios, Alexandre Martins (Republicanos), em entrevista no programa Bom Dia Litoral, da Rádio Litoral FM, disse que sua meta é fazer um governo participativo. Alexandre também disse que para fazer parte de seu governo todos terão que produzir. O moço está cheio de ideias para o município buziano.

Araruama

A cobiçada cadeira de presidente começou entre os vereadores. O vereador Russo já saiu atrás de votos, já o vereador Júlio César também pretende concorrer. A vereadora “novata”, Roberta Nobre, também está interessada na vaga, e já tem vereador torcendo o nariz pra ela, pois ela teria pego cabos eleitorais de outros vereadores durante a eleição.

São Pedro da Aldeia

As contas de 2018 do prefeito de São Pedro da Aldeia, Claudio Chumbinho, devem ser apreciadas pelos vereadores nos próximos dias. No canhão da fofoca, o que se fala é que os vereadores podem “imitar” a última votação das contas. Será?

Cabo Frio

A briga pela cadeira de presidente da Câmara de Cabo Frio já começou e com certeza vai ser quente. A vereadora mais votada do município, Carol Midori, saiu na frente e já começou a fazer contato com seus futuros pares. Os vereadores Vanderson Bento e Oséias de Tamois também cobiçam a cadeira de presidente. A sorte esta lançada.

Iguaba Grande

O prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins, reafirmou compromisso em entrevista no programa Bom Dia Litoral, de continuar trabalhando forte pelo desenvolvimento do município. Segundo Vantoil Martins, são metas para seus próximos 4 anos: saúde, educação, segurança e infraestrutura. Vantoil disse também que não deve mexer na equipe e só vai fazer alguns ajustes.