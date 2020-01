O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 23

Búzios

O encontro para tratar da pré candidatura do Leandro do Bope, no condomínio Kailua, agitou a política de Búzios. Na quarta-feira, dia 22, não se falava em outra coisa. No encontro estavam Nani Mancini, Mirinho Braga, Mário Michou, o próprio Leandro do Bope, além de um professor e presidente da TurisRio. O grupo fechou com o moço.

Iguaba Grande

O empresário Wagner Martins de Iguaba Grande anunciou o fim do passeio turístico de escuna pela Lagoa de Araruama a partir do pier de Iguaba, na AQUÁRIO 2. Os passeios, de acordo com ele, seguem até o início de fevereiro, nos fins de semana, e serão encerrados devido o aumento da poluição na Lagoa e a falta de apoio do município. A AQUÁRIO 2 chegou a realizar dois passeios diários levando turistas a pontos estratégicos e belas praias de Iguaba, São Pedro da Aldeia e Araruama.

Araruama

A presidente da Emater, Estela Romano, esteve esta semana no gabinete da prefeita Lívia de Chiquinho. O ida de Estela Romano teria sido a assinatura de um convênio. As duas também conversaram de política.

São Pedro da Aldeia

Depois de alguns meses em crise com o executivo, vereadores de São Pedro da Aldeia estendem bandeira ” branca”.Dizem que foram vários dias de diálogos e que o “bombeiro” ficou muitas noites sem dormir. Então, valeu a pena!

Arraial do Cabo

O prefeito Renatinho Vianna comunicou a imprensa nesta quinta-feira, dia 23, que fechou o pagamento da folha de dezembro e que pretende efetuar o pagamento de janeiro dentro da data. Segundo o prefeito, para fechar dezembro não foi necessário fazer uso da verba do royalties.

Cabo Frio

Carlos Augusto Gonçalves, o Cagu, pode ser anunciado secretário no governo do prefeito Adriano Moreno nos próximos dias. Segundo informações, Cagu teria recebido uma ligação de Cati, homem forte do governo Adriano Moreno. Agora é só aguardar.