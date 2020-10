O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 01

São Pedro da Aldeia

Os 10 vereadores da Câmara de São Pedro da Aldeia reprovaram as contas de 2017 do prefeito Cláudio Chumbinho. As contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado, com 19 ressalvas, mas a Comissão de Finanças e Orçamento da casa legislativa recomendou a reprovação.

Cabo Frio

A grande pergunta em Cabo Frio é: como, e quais “remédios jurídicos”, vão dar condições para o ex-prefeito de Cabo Frio, Marquinho Mendes (MDB), disputar a eleição de novembro. A discussão sobre o tema acontece em todas as rodas de bate papo da cidade.

Iguaba Grande

O secretário de Fazenda de Iguaba Grande, Jorgino Fabiano, efetuou o pagamento de todos os servidores do município de Iguaba. O moço usou as redes sociais para dizer que a prefeitura estava injetado cerca de R$ 5 milhões de reais na economia da cidade. Bela notícia para o comércio.

Arraial do Cabo

A eleição deste ano em Arraial do Cabo, deve ter bandeiras nas residências, se a justiça eleitoral permitir. Segundo informações, na Praia dos Anjos já chegou um carregamento de bambu.

Búzios

Rola nos bastidores da política de Búzios, que um dos candidatos a prefeitura de Búzios pode renunciar a candidatura para se juntar ao grupo do PDT. Os fofoqueiros não querem citar o nome do politico, pelo menos por enquanto. O Sombra vai apurar para noticiar o nome do político.

Araruama

Depois da confusão na feira, entre os candidatos André Mônica e Rodrigo Meira, os apoiadores dos políticos estão com muito cuidadosos. Melhor assim, sem “barraco na feira”.