O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 07

Cabo Frio

O prefeito de José Bonifácio disse, durante a inauguração da sede do Parque do Mico Leão Dourado, em Tamoios, que não vai reabrir a Hospital de Tamoios para prestar um péssimo serviço a população. José revelou que o piso da UPA do distrito, que foi reformada no ano passado, pelo ex-prefeito Adriano Moreno, está afundando, e a unidade precisa de novas obras de reforma. O prefeito ressaltou que o governo tem muito o que melhorar na saúde de todo o município, não só de Tamoios, mas frisou que não é irresponsável nem vai ceder à pressão de ninguém e reabrir uma unidade sem condições de atendimento.

Arraial do Cabo

O café está quase marcado. A galera que frequenta o bar Explanada dos Ministérios anda dizendo que o vereador Aryzinho Vianna está preparando um café para o prefeito Marcelo Magno. Dizem que Ronnie Plácido, o “homem do chapéu”, que virou o “gênio da lâmpada”, já teria ido à residência de Aryzinho para organizar o meio de campo. O buffet será por conta dele. Então tá, “galo”.

São Pedro da Aldeia

O prefeito Fábio do Pastel voltou a criticar o ex-prefeito Claudio Chumbinho e prometeu mostrar a situação em que encontrou as escolas e os postos de saúde do município. Fábio do Pastel, em vídeo divulgado sábado (05), numa rede social, chamou Chumbinho de “incapaz” e questionou o ressurgimento do ex-prefeito nas redes sociais depois de, segundo o prefeito, “oito anos longe dos bairros e evitando contato com a população”. O prefeito voltou a criticar a frota deixada pelo ex-governo e afirmou que o estado das escolas e dos postos de saúde comprovam que faltou manutenção e respeito com o dinheiro público no governo do ex-prefeito aldeense. Caldeirão pegando fogo!

Araruama

Rola nos corredores da prefeitura de Araruama, que o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Cláudio Barreto, pode colocar seu nome para uma possível candidatura a deputado estadual. Segundo informações, o que se fala na cidade, é que ele tem muita “lenha pra queimar”. Prova disso, teria sido a campanha que ele fez de sua esposa, Roberta Barreto, para a Câmara Municipal. A moça foi a vereadora mais bem votada do município, com 2.153 votos. Enquanto isto, o ex-vereador Anderson Moura, que também pretende colocar seu nome para o pleito, vive orando.

Iguaba Grande

Iguaba Grande completa, nesta terça-feira (08), 26 anos de emancipação político administrativa, sem festa, em função da pandemia. Porém, o prefeito Vantoil Martins realizou várias inaugurações. O maior destaque ficou por conta da Rua Viseu do bairro São Miguel. Um sonho antigo da população.

Búzios

O vereador Lorram Gomes da Silveira retorna ao município de Búzios nesta terça-feira (08). Ele vai participar de audiência de instrução e julgamento marcada para às 15h, no cartório da 1ª Vara. A audiência será presidida pelo Juiz Danilo Marques Borges. Lorram está preso desde o dia 30 de abril no presídio José Frederico Marques. no Rio de Janeiro. A defesa deve apresentar novo pedido de habeas corpus durante a audiência. Investigações do Ministério Público revelaram que o vereador teria promovido, constituído, financiado e integrado uma organização criminosa dedicada à prática de corrupção passiva, uso de documento falso e estelionato.