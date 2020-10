O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 12

Iguaba Grande

Começa nesta terça-feira (13) a série de entrevistas com os candidatos a prefeitura de Iguaba Grande. Margoth Cardoso, do PT, será a primeira a ser ouvida. Iguaba Grande tem 4 candidatos a prefeitura, Margoth Cardoso (PT), Grasiella Magalhães (PP), Vantoil Martins (Cidadania) e Washington Tahim (Republicanos).

Búzios

A vereadora Gladys Nunes e suas confusões. A moça agora culpa a senhora Leila Lima, pela não prestação de suas contas em 2018, quando foi candidata a deputada estadual. Na Praça Santos Dumont, não se fala em outra coisa. Pelo visto, muita coisa vai acontecer até o final da campanha.

Cabo Frio

O final de semana do feriadão das crianças ficou marcado pela falta de organização da prefeitura de Cabo Frio. Ninguém conseguia chegar em Cabo Frio, Arraial do Cabo, Búzios e São Pedro da Aldeia. O congestionamento na RJ-140 era enorme, e as pessoas discutiam no trânsito. Um verdadeiro caos em pleno feriado do “Saco Cheio”. As providências tiveram que ser “divinas”, já caiu um temporal e acabou com a barreira montada pela prefeitura. O prefeito, Dr. Adriano Moreno, errou mais uma vez.

Arraial do Cabo

Os próximos dias prometem ser de chapa quente na política de Arraial do Cabo. Na verdade, em Arraial é sempre diferente das outras cidades em época de campanha eleitoral. Os fofoqueiros de plantão da Praça do Guarani andam dizendo que na reta final o “caldeirão político vai ferver”. Agora é só aguardar.

São Pedro da Aldeia

Acabando as entrevistas com os candidatos de Iguaba Grande, os candidatos a prefeitura de São Pedro da Aldeia serão os próximos a serem entrevistados no Programa Bom Dia Litoral, da Litoral FM, 94,5. São Pedro tem 9 candidatos postulantes a cadeira do executivo.

Araruama

Os comícios virtuais estão fazendo muito sucesso em Araruama. Todos os candidatos, ou pelo menos quase todos, estão nas redes sociais. O que é bom para povo neste momento de pandemia do Coronavírus. Que continuem assim.