O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 17

Arraial do Cabo

O prefeito Marcelo Magno vai isentar os ambulantes do pagamento de taxas para trabalhar no município. A iniciativa foi tomada em função da crise causada pela pandemia da Covid-19. Além disso, o executivo cabista estuda liberar um auxílio no valor de R$200,00 para famílias em dificuldades financeiras. Um gol de placa.

Búzios

O vereador de Búzios, Lorram Silveira, que está preso, terá que esperar até o dia 1 de junho, quando está marcado o julgamento de um pedido de Habeas Corpus. Por enquanto, o presidente da Câmara, Rafael Aguiar, aguarda o mesmo julgamento e ainda não convocou o suplente Dida Gabarito.

Cabo Frio

Os profissionais da Educação da rede municipal de Cabo Frio voltam a se reunir hoje, às 18h, em assembleia por videoconferência. A categoria vai discutir a “Greve Pela Vida”, a manutenção do trabalho remoto, o pagamento imediato dos salários atrasados dos aposentados, além de Equipamentos de Prevenção Individual e infraestrutura e segurança sanitária. A direção do SEPE Lagos também vai discutir o que chama de “clientelismo” do prefeito José Bonifácio e do secretário de educação Flávio Guimarães, assim como PCCR e o Concurso Público.

São Pedro da Aldeia

Segundo informações do Canhão da Fofoca, o subsecretário de Meio Ambiente, Júnior do PV, teria sido exonerado. Nos corredores da prefeitura, há quem diga que Júnior teria tomado uma decisão que não agradou a secretária de Meio Ambiente, Raquel Trevizam, e por isso teria sido exonerado. O que será que ele fez?

Araruama

O vereador e presidente da Câmara, Júlio Cesar Coutinho, anda muito animado com ideia de ser candidato a Deputado Estadual. Na verdade, a ideia principal teria partido do “Primeiro Ministro”, Chiquinho da Educação. Na Câmara, vários colegas do vereador vêm dando incentivo.

Iguaba Grande

O chefe de gabinete, Fábio Costa, que começou sua “turnê” no Galpão Municipal, tem recebido visitar quase diárias dos vereadores Marcilei, Luciano Silva, Marcelo Durão e Alan Rodrigues. Dizem que os nobres edis quase amanhecem o dia no galpão. Há quem diga que Fábio Costa passará por outras secretarias. Ele virou “coringa” do prefeito Vantoil Martins.