O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 22

São Pedro da Aldeia

Mudança na secretaria de administração em São Pedro da Aldeia. O ocupante da pasta, Marcel, já limpou as gavetas e foi embora. Falam no canhão da fofoca que o substituto virá de Arraial do Cabo. Vamos aguardar!

Araruama

O vereador de Araruama, Eloi Ramalho (PSD), esteve na tarde desta segunda-feira (22), em Cabo Frio, no Hospital Unilagos, com a vice-prefeita, Raiana Alcebíades e o secretário Anderson Moura. Raiana representou a prefeita Lívia de Chiquinho, e pediu ao governador para que ele abra uma vaga na agenda para a prefeita. Durante o evento, o vereador Elói fez uso da palavra e elogiou Dr. Rogério, gestor do Hospital, e o governador, Cláudio Castro. Aproveitou o momento.

Cabo Frio

Sai Jefferson Vidal da presidência da Comsercaf e entra Heitor Pinto Fonseca Junior. O ex-vereador deixou a presidência da autarquia nesta segunda-feira (22), com pouco mais de 80 dias de governo do prefeito José Bonifácio. Segundo informações, Zé o convidou para assumir um projeto de revitalização das praças do município, mas Jeferson não respondeu se vai aceitar ou não. Vidal foi nome forte na campanha do PDT.

Iguaba Grande

O prefeito Vantoil Martins reagiu com alegria com a reabertura do Hospital Unilagos. Segundo o próprio prefeito, Iguaba Grande sofre as mesmas dificuldades dos municípios vizinhos. Vantoil estava acompanhado do secretário Eron Bezerra.

Búzios

O médico Marcelo Amaral, secretário de Saúde de Búzios, aproveitou a estada do governador Cláudio Castro, em Cabo Frio, para reivindicar a reabertura do Hospital de Barra de São João, em Casimiro de Abreu. Ramon Gidalte, prefeito de Casimiro, reforçou o pedido ao governador. Castro disse sim para os dois.

Arraial do Cabo

O prefeito Marcelo Magno também foi ao encontro do governador. Como os outros prefeitos, Marcelo não escondia a alegria de poder contar com mais leitos de combate à Covid-19, já para os próximos dias. Na verdade, assim como as cidades vizinhos, o munícipio cabista também vive falta de leitos.