O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 27

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, Adriano Moreno, foi flagrado no fim de semana saindo de um supermercado na Avenida Teixeira e Souza. O espanto, por parte dos munícipes, foi porque Adriano havia testado positivo para coronavírus à pouco mais de sete dias. Nas redes sociais, a crítica foi geral. O mesmo usou as redes sociais para se defender e disse que “retornou a UPA e realizou novo teste que resultou negativo para COVID-19.” Ficou feio para o médico e prefeito.

Búzios

Valmir da Rasa e Leandro Lance Maneiro estão em pé “de guerra”. Os dois são pré candidatos a uma vaga na Câmara de Búzios. O motivo seria a política e segundo fontes do bairro, Valmir teria pedido a Leandro para não colocar sua candidatura.

Arraial do Cabo

Continue rendendo e muito a tal reunião do ex-prefeito Andinho e o vereador Tom. Segundo fontes, Tom e Andinho vão convidar Dudu de Nardinho, Tê e Marcelo para fazer uma frente em face do prefeito, Renatinho Vianna. O que também é muito comentado no “beco da fofoca” é a ida de Rangelzinho para o “time” do prefeito, Renatinho Vianna. Com muito humor o que se fala é que tom pagou o frente da mudança de Rangelzinho, mas perdeu o voto. Coisas do Cabo.

Iguaba Grande

Os vereadores Jeffinho do Gás e Adalberto Moreira quase provocaram um enfarte nos vereadores, secretários, sub-secretarios, prefeito e vice-prefeito. A dupla quer reduziu em 50% o salário dos citados e reverter toda quantia para cestas básicas. O pedido tá Câmara e vai agitar o ambiente.

São Pedro da Aldeia

Depois de passar por um grande susto, o prefeito Cláudio Chumbinho quer que toda população aldeense faça uso de de máscaras de proteção facial. A obrigatoriedade foi regulamentada por Decreto assinado pelo prefeito.

Araruama

Reforçando o “time” para o pleito eleitoral de outubro. A mais nova “contratação” para reforçar o grupo de olho no pleito eleitoral é o jornalista Arlindo Jr. Arlindo foi nome forte no governo do ex-prefeito Miguel Jeovani e também atuou na assessoria da então deputada estadual Márcia Jeovani.