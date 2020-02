O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 07

Arraial do Cabo

O vice prefeito de Arraial do Cabo vai ter que dar uma “entrevista” para a Polícia Federal. Na Praça do Guarani, os fofoqueiros de plantão andam dizendo que o moço vai ter falar tudo sobre cesta básica na secretaria de Assistência Social. pasta que o mesmo foi titular.

Cabo Frio

Dr. Carlos Ernesto Dornellas não é mais o secretário de Saúde de Cabo Frio. Em seu lugar entra o ex-deputado, Iranildo Campos. Segundo informações, a indicação teria partido do governador Wilson Witzel. A crise continua e o prefeito Adriano Moreno não consegue efetuar o que prometeu em campanha. O jornalismo da Litoral FM,94,5, deu, com exclusividade, através do jornalista Cleber Lopes.

Búzios

O subsecretário de Esportes de Búzios, Vitor de Cem Braça, teria marcado uma reunião com o grupo do vereador Dida Gabarito para anunciar sua candidatura. Segundo algumas pessoas presentes, Dida levou um susto, chegando a dar forte tapa na mesa. O conhecido Aziel perguntou: “É o poste que faz xixi no cachorro ou cachorro que faz xixi no poste”. Após pergunta quase que o tempo “fechou”.

São Pedro da Aldeia

O Dr. Stefano pré candidato a prefeito de São Pedro da Aldeia deve ser o próximo entrevistado do programa Bom Dia Litoral. Dizem Stefano defende uma união de candidatos para o pleito eleitoral de outubro. Que tipo de união e com quem pode ser?

Araruama

Araruama comemora neste final de semana 161 anos e hoje tem show com Diogo Nogueira, na Praça de Eventos da Pontinha, a partir das 19h. Por ser ano eleitoral todos os pré candidatos vão passar por lá. Parabéns, Araruama!

Iguaba Grande

O suplente de vereador Elifas ainda espera pela ligação do prefeito Vantoil Martins. Desde 2019, Vantoil, segundo o próprio, promete convocá-lo, mas até agora nem sinal. Por isso, Elifas teria recebido um alô do primeiro ministro Paulo Rito.