O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 19

Araruama

O caldeirão político está fervendo em Araruama e na próxima semana, no programa Bom dia Litoral, da Litoral FM, terá uma entrevista com o líder da bancada do governo Lívia de Chiquinho, o vereador Luiz do Táxi. Luiz do Sindicato também está agendado para terça-feira. Fogo no parquinho.

Iguaba Grande

Surgiu nesta semana, em Iguaba Grande, que o vereador Marcilei Lessa saiu na frente na corrida para presidente da câmara. Mas um nobre edil disse que a corrida tem vários “cavalinhos” e ainda é cedo para dizer que Marcilei corre absoluto.

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo realizou, na quinta-feira (18), na Câmara dos Vereadores, mais uma reunião do Grupo de Trabalho para elaboração do Projeto de Lei criando o Programa Municipal de Saúde e Bem-Estar Animal de Arraial do Cabo. A reunião foi conduzida pelo Secretário Municipal de Saúde, Jorge Diniz. O objetivo do programa é promover o controle reprodutivo, acolhimento e o cuidado com os animais domésticos e de rua na cidade. O PL prioriza o atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade econômica, entidades protetoras de animais e protetores individuais. O Projeto prevê, por exemplo, esterilização, castração, e um auxílio para tratamento gratuito do animal. Participaram o Assessor de Assuntos Políticos e Administrativos da Prefeitura, André Areas; Kleber Almeida, diretor geral da Secretaria do Ambiente; Angélica Luz, Coordenadora do setor de Castração e Zoonoses da Prefeitura; Josefina Fillardo, Sociedade Civil Organizada; e Ana Célia Martins, representante do Projeto Animal.

Cabo Frio

O PROCON de Cabo Frio classificou, em nota, como Fake News a informação que circula em grupos de WhatsApp de que uma Lei Estadual proíbe os estabelecimentos comerciais de cobrar pelas sacolas plásticas biodegradáveis. O órgão de defesa do consumidor esclarece que a Lei citada, do deputado estadual Carlos Minc, criada com o objetivo de reduzir o excesso de sacolas plásticas. descartadas no meio ambiente, continua em vigor em todo o Estado do Rio de Janeiro.

São Pedro da Aldeia

O CEASP de São Pedro d Aldeia, apontado como maior centro privado de abastecimento de alimentos do Brasil, será inaugurado na próxima terça-feira, na Rodovia Amaral Peixoto, próximo ao trevo de Búzios. Com 158 boxes e 27 lojas, o centro vai funcionar nos moldes do CEASA e vai comercializar hortifrutigranjeiros, bebidas, descartáveis, embalagens, rações, decoração, artesanatos, flores, além de gastronomia e serviços. O empreendimento deve atrair milhares de frequentadores, além de moradores de 13 municípios das regiões dos Lagos, Serrana e Norte Fluminense de outros Estados, como Espírito Santos e Minas Gerais.

Búzios

O orçamento do próximo ano de Búzios destina pouco mais de R$ 12,5 milhões às Emendas parlamentares, ou seja, cada vereador poderá apresentar emendas no valor de R$ 1,4 mi. Os recursos consignados na reserva parlamentar serão destinados, obrigatoriamente, a ações sociais em andamento, saúde, educação, transporte, esporte e lazer, agricultura, meio ambiente e pesca, obras, entre outros. O prefeito Alexandre Martins quer autorização da Câmara para remanejar, ou seja, mudar a destinação de uma verba destinada para um setor da cidade, para outro, no valor de 50% do orçamento, mesmo percentual aprovado este ano.