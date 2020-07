O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 31

Iguaba Grande

O vereador de Iguaba Grande, Paulo Rito, passou por uma intervenção cirúrgica no Hospital do Inca, no Rio de Janeiro. Rito mandou mensagem para o programa Bom Dia Litoral, da Litoral FM, dizendo que o procedimento foi um sucesso. O vereador passa bem.

Arraial do Cabo

A operação do Ministério Público dentro do quesito repercussão ficou em segundo plano. Se foi planejada, a reunião das “Guerreiras Cabistas” foi uma estratégia que deu certo. O prefeito Renatinho Viana foi carregado por aliados e o evento passou a ocupar os noticiários da região e do estado.

Búzios

Prefeito de Búzios, André Granado, disse em entrevista ao Programa Bom Dia Litoral, que mesmo durante a pandemia de Covid-19, a cidade segue realizando obras. Segundo Granado mais de 50 frentes de obras estão a pleno vapor no município buziano.

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, Adriano Moreno, voltou a flexibilizar as medidas de prevenção a propagação do novo coronavírus, mas manteve as praias fechadas. O novo decreto, publicado no recém-criado Diário Oficial Eletrônico, liberou o uso das piscinas nos hotéis e pousadas. As novas medidas de flexibilização permite, também, música ao vivo, voz e violão, nos bares e restaurantes, o funcionamento da praça de alimentação do shopping, no sistema de rodízio. O novo decreto também autoriza o comércio ambulante e o funcionamento dos boxes de gastronomia, artesanato e vendas de artigos em geral assim como trailers, food trucks e carrocinhas. Eles não poderão oferecer refeições no sistema self-service e nem disponibilizar mesas e cadeiras para consumo no local. Permanece proibido o comércio ambulante nas praias.

São Pedro da Aldeia

O Sombra ouviu no canhão da fofoca de São Pedro da Aldeia que o ex-vereador, Otávio Rascão, é nome forte para compor chapa com a vereadora Bia de Guga. Para alguns, Rascão é o primeiro da lista da pré-candidata.

Araruama

A vereadora Penha Bernardes “encheu a bola” do pré-candidato a prefeito, André Mônica, nas redes sociais. A moça começou falando que o ex-prefeito é e sempre foi ficha limpa. Dizem André ficou muito emocionado com o que leu: “Um carinho as vezes faz bem”, disse o ex-prefeito.