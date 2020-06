O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 02

Araruama

A prefeita de Araruama, Lívia Bello, inaugura, nesta quarta-feira, a Creche Municipal de Iguabinha, no quinto distrito em cerimônia on line marcada para às 11 da manhã. A unidade vai atender 128 crianças, de seis meses a três anos e onze meses, em sistema integral de ensino. A creche conta com sala multiuso, pátio coberto, sala de amamentação, lactário e parquinho.

Na creche as crianças vão ter alimentação balanceada, ensino de excelência e cuidados, que vão garantir aos pequenos um bom desenvolvimento físico e intelectual. A Prefeitura reforça que, ao investir no Ensino Infantil está cumprindo com o que diz a Legislação, além de garantir que pais e mães consigam ir para o mercado de trabalho com tranquilidade, tendo a certeza que seus filhos estão sendo bem cuidados e protegidos.

São Pedro da Aldeia

O prefeito Cláudio Chumbinho fez o pagamento dos servidores mesmo com todas dificuldades que o país atravessa. Para Chumbinho não tem sido fácil, até porque a queda na arrecadação foi brutal. A começar pelos royalties do petróleo.

Arraial do Cabo

Quem disse que o prefeito, Rentinho Vianna não conseguiria pagar os servidores referente ao mês de maio sem atraso, errou. Segundo o prefeito, foi apenas um “agoro” de oposição. A grana foi para a conta dos servidores nesta segunda-feira (01) .

Búzios

A vereadora Gladys Costa virou notícia em Búzios, inicialmente por causa de uma foto nas redes sociais, no fim de semana, com o pré candidato a prefeito Leandro do Bope, que a mesma diz ser uma fake news. Por último, um indeferimento da justiça eleitoral em virtude de não prestação de contas da eleição em que foi candidata a deputada movimentou os bastidores da política buzina. Vale lembrar que cabe recurso.

Cabo Frio

Os fofoqueiros de plantão andam dizendo que o ex-secretário de Saúde de Cabo Frio, Dr. Roberto Pilar, vem sendo convidado para assumir a pasta no governo Adriano Moreno. Pilar desmente e diz não saber de onde surge tais comentários. O titular da pasta Iranildo Campos testou positivo para COVID-19 e se afastou da secretaria para tratamento.

Iguaba Grande

No último sábado, os vereadores de Iguaba Grande fecharam um acordo com o prefeito, Vantoil Martins, de seder dotação orçamentária no valor de R$ 400 mil reais e no final do exercício devolver R$ 80 mil reais. Tudo em prol do combate ao coronavírus no município. Segundo informações os vereadores, Jeffinho do Gás e Adalberto Moreira não participaram da reunião por ter outro compromisso no mesmo horário. Por eles andavam?