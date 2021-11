O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 02

Araruama

O filho do primeiro ministro, Chiquinho Da Educação, Thiago Ribeiro, deu entrevista na segunda-feira , dia 01 de novembro, no programa Bom dia Litoral, da Litoral FM e disse que é pré-candidato a deputado estadual. Thiago apoiou a fala do vereador Elói Ramalho, que cobrou do governo Lívia de Chiquinho diálogo com os vereadores. Segundo informações, a entrevista causou um “reboliço” no meio político de Araruama. Thiago questionou os vereadores, perguntando porquê eles estão calados e só Elói Ramalho fala. Tem vereador dando salto de 10 metros, como se fala na linguagem popular.

Arraial do Cabo

O final de semana em Arraial do Cabo foi pra lá de quente. Segundo a turma da Praia dos Anjos, o “bambu” gemeu em um bar da Praça do Cova. Estavam reunidos bebendo aquele choppn Cristiano DJ, Capitão Clóvis, Mauro Primaço e Jujuca, quando segundo informações, pintou um sujeito cheio de ciúmes. No meio da confusão, uma loira e muitas cadeiras voando. Dizem que o viúvo foi o “pé” da briga.

Iguaba Grande

A eleição da mesa diretora da Câmara de Iguaba Grande têm sido o tema mais comentado nos corredores da câmara. Dizem que o vereador Balliester Werneck quer continuar sentado na cadeira de presidente. Os vereadores, Luciano Silva, Marcilei Lessa, Marcelo Durão e Paulo Rito, também querem a cadeira é já colocaram seus nomes na lista de candidatos. Do outro lado, Junior Bombeiro, Tiquinho e próprio Balliester articulam também. O pleito de ocorrer no próximo ano.

Cabo Frio

Rola nos bastidores da política de Cabo Frio que os vereadores Alexandre da Colônia, Alexandra Codeço, Douglas Felizardo e Jean da Auto Escola, estão rindo de orelha à orelha. Eles estão sempre de olho no Portal da Transparência, todos dias. Parece que o motivo da alegria e da felicidade vem do portal. O que pode ser?

São Pedro da Aldeia

São Pedro da Aldeia inicia nesta quarta-feira a vacinação contra a COVID-19 de todos os moradores que tenham 12 anos ou mais. A Secretaria de Saúde segue aplicando a dose de reforço aos moradores de 58 anos, aos profissionais de saúde, moradores do município, e pessoas com alto grau de imunossupressão. O atendimento é feito das 8h até 12h em 4 pontos de vacinação. Os moradores que já tomaram a primeira dose e estão no prazo para a segunda também devem procurar os pontos para completar a imunização.

Búzios

A prefeitura de Búzios se reúne com os produtores de eventos do município nesta quarta-feira, às 14h, no Rio Búzios- Beach Hotel, em João Fernandes. objetivo do encontro é informar as normas e diretrizes para autorização de eventos no município como casamentos, festas em residências; pousadas e shows privados. O encontro contará com a participação do Corpo de Bombeiros, polícia militar e Defesa Civil.