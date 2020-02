O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 04

São Pedro da Aldeia

A instalação do Centro de Abastecimento de São Pedro da Aldeia vai provocar um impacto de R$ 200 milhões de Reais na economia do município no primeiro ano. O empreendimento, já em fase adiantada de construção, às margens da Rodovia Amaral Peixoto, tem previsão de inauguração ainda este ano, e estimativa de geração de dois mil empregos diretos e indiretos. O Ceasp será o maior centro de distribuição de alimentos do interior do Estado e vai funcionar nos moldes do Centro de Abastecimento do Estado da Guanabara – Cadeg, no Rio.

Búzios

Vitinho de Cem Braças. Este é o novo pré candidato a vereador de Búzios. Vitinho era assessor do vereador Dida e assumiu a subsecretária de Esportes do Município buziano e, segundo um informante, o moço já fala como pré candidato. Dizem que o vereador Dida tá nervoso com a notícia.

Arraial do Cabo

O pré candidato a prefeito de Arraial do Cabo, Walter Lucio, o Tê, anda dizendo que esta com saudade do primo Andinho. Tê nega que esteja estremecido com Andinho. Segundo o próprio, na hora certa os dois vão unir as forças. Ainda sobre a política de Arraial tem gente apostando que Dr. Henrique Melman não será candidato por causa de processo de improbidade. E agora?

Iguaba Grande

O secretário de Meio Ambiente de Iguaba Grande, Marco Antonio, depois ter perdido forças na secretaria parou de falar para imprensa. O que rola é que se Marco Antonio não der uma trégua vai “dançar”.

Cabo Frio

Foi grande a repercussão do rompimento do vice-prefeito Felipe Monteiro com o prefeito Adriano Moreno. O evento se deu no programa Bom Dia Litoral e, segundo amigos, foi mais um episódio da política de Cabo Frio. E crise continua.

Araruama

O ex-prefeito André Mônica está festejando o fechamento com o quarteto furioso composto pelos vereadores Ronni Rossi, Oliveira Zagueirão e Penha Bernardes e Valéria Amaral. Por onde passa. Mônica diz vai ser o quadro de meio de campo no jogo eleitoral deste ano. Então tá…