O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 07

Búzios

A vereadora Joice Costa deixou a UTI do hospital de Ipanema nesta segunda-feira (06) e foi para a enfermaria. Segundo Flávio Salme, que é marido de Joice, o pior já passou e a vereadora está lúcida. Joice teve que passar por uma nova intervenção cirúrgica, mas passa bem.

Iguaba Grande

Em Iguaba, o assunto mais comentado é o bate-boca envolvendo os secretários Paulo Rito e Marco Antonio. Já tem gente dizendo que Marco Antonio está com os dias contados no governo de Vantoil Martins. Rola na boca maldita de Iguaba Grande que Marco Antonio está querendo ser a “estrela” da equipe do prefeito e isso tem causado ciúmes, inclusive ao secretário Paulo Rito.

São Pedro da Aldeia

O advogado Stefano Leite deve deixar prefeitura de São Pedro da Aldeia, nos próximos dias, em virtude de sua pré candidatura a prefeitura. Na prefeitura, o conhecido Mala foi visto procurando o boletim que vai trazer a exoneração de Stefano. Mala é dos “atores” do Canhão.

Araruama

O grupo de oposição do município de Araruama tem se reunido para conversar sobre o pleito eleitoral deste ano. Na cidade, já se ouve falar em tal “blocão” que pode ser formado. Trata-se da união dos Penha Bernardes, Valéria Amaral, Ronni Rossi e Oliveira Zagueirão e o ex-prefeito André Mônica. Falam também na chegada ao grupo da família Jeovani.

Cabo Frio

Os profissionais da Educação de Cabo Frio decidiram, ontem, em assembléia, manter a greve da categoria contra o não pagamento do décimo terceiro salário, os atrasos salariais e o descumprimento do TAC firmado com o Ministério Público. A assembléia decidiu também pedir uma audiência com o prefeito Adriano Moreno na segunda-feira e comparecer à Secretaria de Fazenda para cobrar o 13 na terça-feira. A categoria decidiu ainda denuciar ao Ministério Público o descumprimento do TAC por parte da prefeitura que obriga o governo a repassar 28% dos recursos para a Educação.

Arraial do Cabo

Continua em Arraial do Cabo o recadastramento dos munícipes no programa Transporte Cidadão que tem como objetivo proporcionar a população de Arraial do Cabo melhor mobilidade através de descontos ao usuário de serviço de transporte coletivo municipal. O Programa garante subsídios para a cobertura de 60% do valor da tarifa fixada, sendo apenas o valor restante de 40% cobrado aos usuários. O munícipe que mora no Distrito de Monte Alto, por exemplo, que paga atualmente R$ 4,30, a partir de agora pagará somente R$ 1,72 por viagem. Um cartão eletrônico será emitido para cada morador cadastrado que será utilizado por meio do Sistema de Bilhetagem Eletrônica já implantado nos ônibus. Os interessados em fazer o cadastro devem procurar inicialmente o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), localizado na Rua São Januário, 53 – Figueira, ou o Centro de Convivência Municipalizado, que fica na Rua José Amaro das Chagas, 70 – Monte Alto (em frente à nova praça). O cadastro também pode ser feito na Secretaria de Assistência Social, localizada na Rua José Pinto de Macedo, no prédio do antigo Fórum. O atendimento é realizado das 8h às 17h.

Para realizar o cadastro é necessário apresentar original e cópia dos seguintes documentos:

• RG

• CPF

• Título de Eleitor

• Cópia do comprovante de cadastramento no Cadastro Único para Programas Sociais- CadÚnico, atualizado há no máximo 12 (doze) meses.

• Parecer da situação socioeconômica, que será elaborado por profissional habilitado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho, Renda e Direitos Humanos.

Requisitos para obtenção do Cartão Transporte Cidadão:

Ser morador do município de Arraial do Cabo há pelo menos um ano. (apresentar comprovante de residência);

O Programa está sendo implantado pela Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Renda e Direitos Humanos.