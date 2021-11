O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 16

Cabo Frio

A Justiça impôs mais um vexame aos vereadores de Cabo Frio. O Tribunal de Justiça do Estado, por 17 votos a 1, derrubou Decreto Legislativo que supendeu a regulamentação do uso da faixa de domínio da Estrada Campos Novos. O documento leva em conta que, por se tratar de uma rodovia municipal, a regulamentação de uso da pista, canteiros, acostamento e faixa lateral de segurança é de competência da prefeitura. O Tribunal seguiu o voto do desembargador relator, Carlos Santos de Oliveira. A decisão cabe recurso. Semana passada, o TJ considerou inconstitucional Emenda a Lei Orgânica, aprovada pela Câmara, para inviabilizar a privatização do Mercado Sebastião Lan.

Búzios

O Ministério Público Federal ajuizou ação na Justiça para que as unidades de Saúde de Búzios, que prestam serviço de enfermagem, apresentem, como determina a lei, a Certidão de Responsabilidade Técnica de Enfermagem. As unidades do PSF, Policlínica, Pronto Socorro da Rasa, CAPS e Hospital Rodolpho Perissé não possuem a certidão desde2019, segundo constou fiscalização do Conselho de Enfermagem, responsável pela emissão do documento. A Certidão deve estar afixada em local visível ao público em todas as unidades de Saúde em que houver a prestação de serviços de enfermagem. O objetivo, de acordo com o MPF, é garantir transparência e controle social dos serviços.

Arraial do Cabo

As obras de contenção emergencial da encosta e de construção do mirante da curva da Prainha, em Arraial do Cabo, já tem previsão de conclusão: 30 de dezembro. A informação é do DER.

O departamento garantiu, também, que o transito na principal pista de acesso ao município – A RJ-140 – interrompido desde o início das obras, em maio, será liberado no próximo dia 30. A obra custou R$ 4 milhões e 700 mil Reais aos cofres públicos. O mirante, que promete ser mais uma atração turística do município, tem cerca de 40 metros e vai contar com estacionamento para idosos e deficientes físicos.

São Pedro da Aldeia

O primeiro fim de semana de dezembro será ao som de rock and roll e do ronco de motores em São Pedro da Aldeia, palco do décimo sexto Encontro de Motociclistas. O evento vai reunir shows musicais, estandes de expo- sitores e praça de alimentação e vai abrir a temporada de eventos pos-pandemia no município entre os dias 3 e 5. A programação musical incluiu bandas Cover, do Queen, Kiss e Red Hot. O encontro será realizado em um dos principais pontos turísticos da cidade, a Praça Hermógenes Freire da Costa, no Centro. A expectativa, segundo a organização é que a festa atraia um publico de 10 mil pessoas.

Araruama

Os vereadores da Câmara de Araruama, Oliveira da Guarda e Penha Bernardes, atendendo às solicitações dos moradores da Praia dos Amores, interviram e conseguiram junto ao governo municipal paralisar uma obra de revitalização e infraestrutura na orla da Lagoa. Em entrevista ao Programa Bom Dia Litoral, da Litoral FM, na manhã desta terça-feira (16), a dupla elogiou a atitude da prefeita, Lívia de Chiquinho. Segundo o vereador, Oliveira da Guarda, o projeto deve sofrer mudanças e se adequar ao meio ambiente.

Iguaba Grande

O prefeito Vantoil Martins de Iguaba Grande completou mais uma primavera no último sábado, dia 13, e a semana promete muita comemoração. A galera da Praça Edila Pinheiro, tá de olho para saber que vai chegar com o bolo para cantar parabéns. Agora é só aguardar o Sombra desta quarta-feira, dia 17, no Programa Bom Dia Litoral.