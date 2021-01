O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos segunda-feira, dia 18

Cabo Frio

Infelizmente os profissionais da Educação de Cabo Frio não sabem quando vão receber o pagamento de dezembro, 1/3 e as férias. Em reunião com o prefeito, José Bonifácio, na semana passada, os representantes do Sepe ouviram, do próprio que não poderá pagar o salário de dezembro com recursos do Fundeb. Muito triste a situação, mas o governo atual terá que resolver o problema. Adriano Moreno é passado.

Búzios

O prefeito de Búzios, recebeu na última sexta-feira (15), a visita do secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr. Serginho. Durante a reunião foram apresentados vários projetos para o município buziano. Dr. Serginho já esteve em outros municípios da Região dos Lagos.

Araruama

O Hospital Regional de Araruama, Roberto Chabo e o Nossa Senhora de Nazareth, Helagos, de Bacaxá, suspenderam o atendimento por falta de funcionários. As duas unidades não estão recebendo pacientes e os internados foram colocados na fila da regulação de vagas do Estado para transferência. As unidades sofrem com falta de seringas e antibióticos. A O S, Cruz Vermelha renovou o contrato com o Governo do Estado, mas ainda não pagou dezembro e décimo-terceiro. Muitos funcionários, que estavam de aviso prévio, decidiram não retornar ao trabalho.

Iguaba Grande

Os contribuintes de Iguaba Grande poderão retirar a partir de hoje as guias para pagamento do IPTU 2021, em 13 pontos da cidade, evitando assim o deslocamento e aglomerações. Para a retirada das guias os contribuintes devem levar o número de inscrição imobiliária, que consta no carnê do IPTU dos anos anteriores. Os contribuintes terão desconto de 10% para pagamento da cota única até 26 de fevereiro. Quem preferir poderá parcelar o valor total do imposto em dez vezes sem juros.

São Pedro da Aldeia

O governo do Estado iniciou no sábado a distribuição de seringas e agulhas para os municípios para a campanha contra a Covid-19. São Pedro da Aldeia recebeu 31 mil seringas e agulhas.

Arraial do Cabo

O secretário de Saúde interino de Arraial do Cabo, Felipe Simas, disse hoje a Rádio Litoral FM, 94,5, ainda não tinha recebido as seringas descartáveis do Estado. Segundo o próprio, consta no planejamento do governo do estado o número de 10 mil seringas e agulhas.