Obra amplia e moderniza Escola Municipal Elízio Henrique de Paiva, em São Pedro da Aldeia

Com um novo visual e trazendo mais conforto aos 145 alunos matriculados, a obra de reforma e ampliação da E. M. Elízio Henrique de Paiva, localizada no bairro Flexeira, em São Pedro da Aldeia, foi entregue na manhã de ontem (30). Devido à pandemia do coronavírus, não houve cerimônia e a entrega do novo prédio à comunidade contou apenas com a direção da escola, alguns secretários municipais e o prefeito Cláudio Chumbinho.

A repaginação da unidade, que foi iniciada em novembro de 2019 pela Secretaria Municipal de Educação em parceria com a Secretaria de Urbanismo e Habitação, transformou completamente a área da escola da zona rural. O prédio passou de 344 metros quadrados para 467 metros quadrados, possibilitando a escola receber mais alunos no próximo ano letivo, ampliando para 200 a sua capacidade de alunos.

Antes

Depois

Antes