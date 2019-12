Ônibus da viação Montes Brancos é atingido por caminhão em Arraial do Cabo

Um ônibus da viação Montes Brancos foi atingido por um caminhão na tarde desta segunda-feira (30) próximo à Prainha, em Arraial do Cabo.

De acordo com a Prefeitura, seis vítimas deram entrada no Hospital Geral de Arraial do Cabo com ferimentos leves. E ainda segundo a Prefeitura, todas as vítimas já foram atendidas e liberadas.

A assessoria de imprensa da empresa Montes Brancos disse que o coletivo fazia a linha de Araruama para Arraial do Cabo quando o caminhão, que transportava sal, tombou e atingiu a lateral do veículo.

A viação Montes Brancos disse ainda que uma equipe técnica está acompanhando o caso e prestando assistência às autoridades.