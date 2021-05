Aconteceu nesta sexta-feira (21) Operação da Secretaria do Ambiente, Pesca e Urbanismo, com apoio do ROMU, CProeis, GMA e CTT, no combate às motocicletas com escapamento adulterado, que contrariam a Lei Federal 9605/98 e Lei Municipal 705/08 de crimes ambientais no que tange poluição sonora.

A operação foi realizada na

Fábrica de Gelo em Manguinhos e no bairro de José Gonçalves, e resultou em 30 motocicletas abordadas, sendo 06 infracionadas.