Operação de fiscalização ambiental conjunta entre Búzios e Cabo Frio contra maus tratos de animais no Bairro Vila Verde

Foi realizada nesta sexta-feira (30), uma operação de fiscalização ambiental conjunta entre a Secretaria do Ambiente, Pesca e Urbanismo de Búzios, Secretaria do Meio Ambiente e Saneamento de Cabo frio, Guarda Municipal Ambiental e a 8° Unidade de Polícia Ambiental – Upam, contra maus tratos de animais.

A operação foi realizada devido a uma denúncia de maus tratos de animais, no bairro Vila Verde, divisa entre Cabo Frio e Búzios, no qual foi constatado na residência um cachorro e várias gaiolas com pássaros da fauna silvestre.

A proprietária do cachorro foi intimada a adequar o espaço de permanência do animal limpo e fazer uma cobertura para proteção de sol e chuva, com base na Lei 14.064 – Lei Sansão.

Quanto aos pássaros, os mesmos foram aprendidos e o proprietário preso e todos encaminhados à 126ª Delegacia de Policia de Cabo Frio, pelos pássaros estarem em posse ilegal e em cativeiro com base na Lei 9605/98 – crimes ambientais.

A Secretaria do Ambiente, Pesca e Urbanismo atuou como apoio na operação, pois o local indicado pela denúncia pertence ao município de Cabo Frio.