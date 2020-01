Operação retira possíveis ligações irregulares de esgoto da praia de São Bento, em Cabo Frio

Uma operação conjunta entre a Prefeitura de Cabo frio, por meio das Secretarias de Meio Ambiente, Obras e Serviços Públicos e a concessionária de água e esgoto do município, a Prolagos atuou, na terça-feira (7), na retirada de ligações irregulares de esgoto na praia de São Bento, no bairro da Passagem. As ligações estavam conectadas na rede de drenagem pluvial (água da chuva), que era despejado irregularmente no meio ambiente.

A equipe da Secretaria de Obras retiraram seis manilhas e toda a tubulação de ferro. Com a intervenção, a nova rede será conectada ao sistema de esgotamento sanitário da concessionária.

“Além de retirar as manilhas, foi necessário ainda concretar a saída da tubulação na lagoa. Vamos construir uma nova rede conectada ao sistema da Prolagos, interrompendo o ciclo de despejo irregular de esgoto no meio ambiente”, contou o assessor especial da Secretaria de Obras, Eduardo Leal Guimaraes.

A coloração da água indicava possível despejo de esgoto sem tratamento adequado no local.

“Estamos atuando para coibir o despejo irregular de esgoto na lagoa que afeta a balneabilidade e prejudica o ecossistema. Vale lembrar que cada cidadão é responsável pela ligação de esgoto da residência para evitar a situação encontrada”, explicou o secretário de Meio Ambiente, Mario Flavio Moreira.