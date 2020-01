Operação tapa-buraco segue até sexta no Jardim Esperança e na área central de Cabo Frio

O bairro Jardim Esperança e a área central de Cabo Frio recebem até a próxima sexta (31) a operação tapa-buracos. Ao todo, 18 pontos como Braga, Parque Burle, São Cristóvão, Recanto das Dunas, Manoel Corrêa, bem como trechos da Estrada do Guriri e de Búzios, ruas Ézio e Américo Cardoso da Fonseca, entre outras, têm previsão de conclusão dos serviços até o fim da semana.

No Jardim Esperança, a ação acontece na Estrada do Guriri, do trevo da Ogiva até o Instituto Federal Fluminense (IFF) nos dois sentidos; Estrada de Búzios, do Trevo de Búzios até a Boca do Mato, em ambos sentidos; Rua do Valão do Centro até a altura do condomínio Minha Casa, Minha vida, ida e volta; Rua Milton Peçanha; Rua Paraná até a Estrada de Búzios; Rua Ismael Siqueira; Rua D. Paulo da Silva; Rua Américo Cardoso da Fonseca; Rua Manoel Gomes dos Santos; parte da Rua Ézio Cardoso Fonseca, bem como as ruas asfaltadas do Minha Casa, Minha Vida .

Na área central, a equipe do tapa-buraco atua no Braga na Avenida Vereador Antônio Ferreira dos Santos, nos dois sentidos, e na Rua Omar Fontoura; Rua Budapeste (Parque Burle); na Avenida América Central, nos dois sentidos, no trecho entre a universidade e o espaço de eventos; na Estrada da Morada do Samba até a Estrada de Perynas e na Avenida Joaquim Nogueira, ida e volta (São Cristovão); na Rua Angustura (Recanto da Dunas); e nas ruas asfaltadas do bairro Manoel Corrêa.

Esta semana, os agentes da Secretaria de Obras e de Serviços Públicos concluíram a primeira fase da troca de 31 metros de manilha de 400 mm, na Rua Roberto Silveira, e de 15 metros na Rua José Paes de Abreu. A operação também realizou a colocação de massa asfáltica no trecho a partir do encontro com a Rua Grécia. A iniciativa foi feita com dois caminhões em parceria com a Comsercaf e a concessionária de água e esgoto da região.