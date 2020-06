PF faz operação no Rio de Janeiro, incluindo Cabo Frio, e apura irregularidades na Petrobras

A Polícia Federal realiza, nesta quinta-feira, dia 18, a Operação Sem Limites II – 71ª fase da Operação Lava Jato – no Rio de Janeiro, em endereços localizados na capital fluminense, Petrópolis e Cabo Frio.



As investigações miram o setor de compra e venda de petróleo e derivados da Petrobras.

Cerca de 40 policiais cumprem 14 ordens judiciais, sendo 12 mandados de busca e apreensão (7 na cidade do RJ, 1 em Cabo Frio e 4 em Petrópolis) e 2 ofícios para obtenção de dados telemáticos (virtuais) em Petrópolis.

Segundo informações da Polícia Federal em Curitiba (PR), também foram expedidas ordens para o bloqueio de recursos no valor do limite dos prejuízos identificados até o momento – cerca de R$ 17 milhões.



As ordens judiciais foram expedidas pela 13ª Vara Federal da Justiça Federal em Curitiba.

Foram identificados nas investigações vários doleiros que atuavam até 2018 no mercado paralelo de câmbio. De acordo com a PF, eles faziam a remessa de propina paga pelos intermediários no exterior para agentes públicos no Brasil. A investigação identificou titulares de contas no exterior em nome de empresas offshores.

A Polícia Federal suspeita que o esquema tinha o objetivo de manter certos empregados públicos em funções estratégicas da Petrobras, como a Gerência Executiva de Marketing e Comercialização. Os investigados podem responder pelos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, organização criminosa, crimes financeiros e lavagem de dinheiro.