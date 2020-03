Polícia cumpre mandado de prisão por tráfico de drogas em Búzios

No sábado, dia 07, uma guarnição, em patrulhamento, teve atenção voltada para um elemento em atitude suspeita, na Rua da Flexeira, Rasa, em Armação dos Búzios.

Ao tentar abordar o indivíduo, ele tentou escapar, sendo capturado pela equipe que constatou ser o nacional de vulgo Leozinho (L.S.F.), que dias atrás realizou junto com outros um vídeo na localidade do Cruzeiro, no bairro da Rasa, exibindo uma sacola com drogas.

Ato contínuo guarnição procedeu com o acusado à 127 DP, posteriormente à 126 DP, central de flagrantes, onde fora confirmado mandado de prisão, oriundo do processo n. 0000487-27.2020.8.19.0078, por tráfico de drogas, ocasião em que o acusado permaneceu preso.