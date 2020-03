Ponte Deputado Wilson Mendes, em Cabo Frio, ficará parcialmente fechada no sábado

Na manhã deste sábado (14), a Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Comsercaf e em parceria com a Guarda Municipal, vai realizar a limpeza da ponte Deputado Wilson Mendes, que liga o município com São Pedro da Aldeia. Para execução dos serviços, a ponte ficará parcialmente interditada até às 12h.

A operação acontecerá das 5h às 09h, no sentido São Pedro da Aldeia x Cabo Frio e, das 09h às 12h, no sentido Cabo Frio x São Pedro da Aldeia.



Cerca de 60 funcionários farão a capina, varrição e remoção do lixo verde produzido durante a ação, com o apoio de um caminhão e uma retroescavadeira.



“Faremos a limpeza do local, pois entendemos a necessidade dos serviços em virtude do grande fluxo de motoristas e pedestres que utilizam a ponte diariamente. Porém, a mesma integra a RJ 140, sendo a manutenção e conservação de competência do Departamento de Estradas e Rodagem (DER)”, fala Dario Guagliardi, presidente da Comsercaf.