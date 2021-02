Prefeito acerta fiscalização do Procon estadual em Arraial do Cabo

O prefeito Marcelo Magno, foi recebido nesta terça-feira (2), no Rio, pelo presidente do Procon estadual Cássio da Conceição Coelho. No encontro ficou definido uma operação em conjunto no município com a participação de fiscais do Procon e da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor.

“Buscamos o auxílio do Procon-RJ para que possamos aperfeiçoar o trabalho realizado em nossa cidade. As coisas devem funcionar da maneira correta e o Procon tem papel fundamental nisso, garantindo que o direito do consumidor seja respeitado” destacou o prefeito.

Além disso, o Procon estadual vai ministrar uma capacitação para a equipe que atua na Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor.