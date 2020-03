Prefeito de Arraial do Cabo: “Estamos em quarentena e peço a vocês que não relaxem em relação aos cuidados com suas famílias”

Na manhã desta terça-feira, dia 24, o prefeito de Arraial do Cabo, Renatinho Vianna, e o Bruno Monteiro, Secretário de Segurança Pública, informaram a população que as medidas restritivas continuam valendo.

“Estamos em quarentena e peço a vocês que não relaxem em relação aos cuidados com suas famílias. Ontem iniciamos a vacinação domiciliar dos idosos, e esta campanha inicialmente vai até dia 16 de abril. Peço que todos os idosos cadastrados nos postos de saúde aguardem, e se houver algum idoso não cadastrado, peça a um familiar que compareça a unidade de saúde mais próxima com os documentos do idoso. Nossa cidade continuará com todas as medidas de segurança até vencermos esta pandemia. E eu tenho fé que assim será”, disse o prefeito.