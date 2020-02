Prefeito de Búzios firma parceria com DER para refazer asfalto na RJ 102

Na terça-feira, dia 04, o Prefeito André Granado firmou uma parceria entre o município de Búzios e o DER. Durante a reunião, que aconteceu no Rio de Janeiro, foram definidos os trechos de estradas que receberão um novo asfaltamento. Nesta parceria, O DER fornece a massa asfáltica, enquanto a cidade colabora com a mão-de-obra e todo o material complementar.

O asfalto será refeito no trecho de 3 km da RJ102, a partir do Posto da Marina até o Pórtico, seguindo depois até o Trevo da Barbuda. As obras também vão beneficiar os bairros do Arpoador e Balneário, contemplando a construção do sistema de drenagem, calçadas e pavimentação.

Estiveram presentes na reunião o Secretário de Obras e Planejamento, Paulo Abranches e o Secretário de Serviços Públicos, Junior Nobre.