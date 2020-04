Prefeito de Búzios reúne com equipe do hospital para ajustes das diretrizes do Coronavírus

No fim da tarde de terça-feira, dia 31, o prefeito André Granado reuniu os representantes da Secretaria Municipal de Saúde, no pátio posterior do Hospital Municipal Dr. Rodolpho Perissé, para ajustes internos das diretrizes sobre o enfrentamento do novo coronavírus na cidade. Também estiveram presentes representantes da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, Esportes e Lazer, Administração e Comunicação.

Durante a reunião, o prefeito ressaltou a importância do alinhamento das frentes que atuam na área da Saúde no município, que são compostas pela Secretaria de Saúde, Hospital Rodolpho Perissé, Unidades Básicas de Saúde, Policlínicas e Vacinação em casa, para que todos estejam unidos em torno de um mesmo objetivo.

Dr. André confirmou a compra de testes rápidos, equipamentos de proteção como, máscaras e equipamentos para os profissionais da Saúde do município.

Ele também apresentou à equipe mais uma nova ambulância para o atendimento da população de Búzios, doada pela Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro.

O prefeito destacou que não há, até o momento, nenhum caso de contaminação pelo novo coronavírus confirmado na cidade e encerrou agradecendo os esforços e o empenho das equipes que estão à frente no combate à COVID 19.