Prefeito de Iguaba Grande se encontra com representantes da Saúde para estabelecer metas para 2022

Nesta segunda-feira (03) o prefeito Vantoil Martins recebeu o secretário de Saúde, Valdeci Junior e equipe de subsecretários para apresentação das metas para o ano de 2022. Reunião também acontecerá ao longo da semana com as demais secretarias para planejamento.

Entre as metas da secretaria de Saúde estão a continuação das reformas das Unidades Básicas de Saúde (UBS), reforma da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), continuar o processo para a construção do Complexo da Saúde, ampliação dos serviços ambulatoriais especializados, entre outras.

“No fim de 2021 solicitei que todas as secretarias me enviassem um relatório descrevendo as atividades do ano e seus principais desafios. Tudo deve ser planejado com todo o compromisso para uma perfeita execução. Este ano que se iniciou será de muito trabalho, desenvolvimento e virão muitas novidades.” Disse o prefeito Vantoil Martins.

“O alinhamento do governo com cada secretaria é muito importante, nos dá confiança para executar os serviços na ponta, pois o prefeito nos passa essa tranquilidade. Nós da saúde temos muitas demandas e precisamos estar sempre atentos, pois lidamos com a vida de cada morador, cada minuto de planejamento é muito importante para uma execução perfeita.” Disse o secretário de Saúde, Valdecir Junior.

Já nesta terça-feira (04), a reunião continua com as secretarias de Planejamento e Gestão de Projetos e de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos. A programação é que ocorram todas as reuniões até sexta-feira (07).