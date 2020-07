Nesta segunda-feira, dia 13, recebemos a visita do prefeito de Iguaba de Grande, Vantoil Martins, nas instalações do futuro Hospital do Olho de São Pedro da Aldeia, junto com o prefeito Cláudio Chumbinho.



“Expliquei como irá funcionar o hospital, falei das especialidades e que, muito em breve, iniciará os atendimentos. Vantoil ficou muito satisfeito com tudo que conheceu e disse que nosso Hospital do Olho será muito importante para toda a Região dos Lagos“, disse o prefeito Cláudio Chumbinho.