Prefeitos da Região dos Lagos participam de videoconferência com Governador do Rio

No inicio da noite deste domingo (21), prefeitos da Região dos Lagos participaram de uma videoconferência com o Governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Dentre as várias solicitações, os prefeitos pediram, com urgência, apoio do Estado para reabertura do Hospital particular Unilagos, em Cabo Frio. O governador se comprometeu a ajudar.

Segundo eles, nos próximos dias o governo do estado deverá emitir um decreto mais rigoroso, com inclusive, a proibição de acesso as praias dos municípios fluminense.

Participaram da Reunião os prefeitos Vantoil Martins, de Iguaba Grande; José Bonifácio, de Cabo Frio; Alexandre Martins, de Búzios; Fábio do Pastel, de São Pedro da Aldeia; Marcelo Magno de Arraial do Cabo; e Ramon Gilgate, de Casimiro de Abreu.