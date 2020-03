Prefeitura de Araruama decide antecipar as férias escolares de julho e toma outras medidas de combate ao Coronavírus

Araruama suspende as aulas nas escolas e também foram paralisadas as atividades no Cras, Superintendência da Terceira Idade, Teatro Municipal, entre outros.

No início da noite desta quarta-feira, dia 18, a Prefeitura de Araruama emitiu um decreto suspendendo as aulas no município e antecipando as férias de julho, além de anunciar outra série de medidas para conter o avanço do coronavírus.

Também foram paralisadas as atividades no Cras, Superintendência da Terceira Idade, Teatro Municipal, entre outros. Departamentos municipais e unidades médicas terão movimento monitorado para evitar aglomerações e agentes da Defesa Civil, Vigilância Sanitária, Segurança e Saúde tiveram as férias suspensa pelos próximos três meses.