Prefeitura de Araruama entrega obras de drenagem e asfaltamento no bairro Jardim São Paulo

Araruama vem recebendo um verdadeiro “banho de asfalto”. As obras estão em todos os 5 Distritos do município. Nesta terça-feira foi a vez do bairro Jardim São Paulo, que fica próximo ao Centro. A Prefeitura entregou aos moradores as obras de drenagem e asfaltamento.

Foram pavimentadas as Ruas Washington Luiz e Domingos Moela, com calçadas e um quilômetro e 103 metros de asfalto. Os investimentos em infraestrutura oferecem mais qualidade de vida aos moradores do Jardim São Paulo, além de valorizar os imóveis e favorecer a mobilidade urbana. Esse é o compromisso da Prefeitura, levar serviços de excelência à população!