Prefeitura de Araruama inaugura Creche Municipal e ampliação de escola em Paracatu, no Segundo Distrito

A Educação é um dos pilares do desenvolvimento de qualquer país. E em Araruama se tornou uma das prioridades da gestão da prefeita Lívia de Chiquinho.

Tanto que nesta segunda-feira, 15, ela entregou mais uma creche à população. A unidade fica em Paracatu, no Segundo Distrito. A obra faz uma homenagem póstuma e leva o nome de Creche Municipal de Paracatu José Souza.

Na ocasião, também foi entregue a obra de reforma e ampliação da Escola Municipal Jerônimo Carlos Nascimento, que também fica no bairro.

Para evitar aglomeração por causa da pandemia do Coronavírus, a cerimônia foi online, transmitida ao vivo pelo Facebook da Prefeitura.

Durante as entregas a prefeita Lívia de Chiquinho reforçou que tanto a Creche quanto a ampliação da escola foram realizadas para trazer conforto e dignidade para as crianças do bairro e lembrou que os investimentos são feitos em todas as pastas. “Geralmente o gestor pega uma secretaria de vitrine esquece as outras. No nosso governo, isso não acontece. Aqui os investimentos são feitos em todas as áreas. Araruama se tornou um verdadeiro canteiro de obras”, disse.

A prefeita lembrou, ainda, que para ter resultados é preciso trabalhar com planejamento e muitas vezes sacrificar até a vida pessoal. “Eu me dedico 24 horas pelo desenvolvimento do nosso município. Trabalhar em gestão pública não é fácil, mas minha missão é transformar Araruama em uma potência e isso só se faz com uma gestão forte, como estamos fazendo na nossa cidade”.

Construída com muito amor e zelo, a Creche Municipal vai atender 30 crianças, de 6 meses a 3 anos e 11 meses de idade, em sistema integral de ensino. Conta com 03 salas de aula, sala multimídia, lactário, banheiros masculino e feminino e parque interno. Uma estrutura completa para dar conforto e segurança aos pequenos.

Já a Escola Municipal Jerônimo Carlos Nascimento conta com 4 salas de aula, sala de leitura, sala de informática, cozinha, refeitório, banheiros, depósito e salas administrativas. E tem outra boa notícia: a escola, que antes atendia 165 alunos, vai passar a atender 235 alunos.

Os investimentos em Educação são compromissos da atual administração. Com a unidade de Paracatu já são 11 creches entregues à população pela prefeita Livia de Chiquinho, desde 2017, quando assumiu o Executivo Municipal. E faltam mais duas que ainda serão inauguradas.