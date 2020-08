Prefeitura de Arraial do Cabo divulga balanço de ações da IDAC

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio do Instituto de Desenvolvimento de Arraial do Cabo, o IDAC, divulgou o balanço dos serviços efetuados na última semana pelo efetivo de trabalhadores. Os trabalhos são referentes ao período de 27 a 31 de julho.

Na segunda-feira (27), a equipe realizou o serviço de limpeza e capina do Colégio Francisco Porto de Aguiar. Na terça-feira, o mesmo serviço foi realizado na área externa da Secretaria de Segurança Pública. Quarta-feira foi realizada a manutenção da calçada da Rua Professora Jurema Manhard, esquina com Avenida Liberdade. Ainda na quarta, a equipe limpou e manteve conservada a areia e o entorno da Prainha.

A equipe do Idac ainda realizou serviços de limpeza e capina da Feira Livre municipal, manutenção do asfalto e conserto de manilhas na Rua Monte Castelo, na Roça Velha, desobstrução do bueiro e ralo da Rua Vereador Simas, na Praia Grande e na Rua Pedro Álvares Cabral, no Bairro Canaã.

Além de todos os serviços citados, o Instituto vem seguindo um cronograma de higienização de repartições públicas, em função da pandemia mundial de Covid-19, nesta semana os pontos de ônibus, a barreira sanitária, o Pórtico, a Secretaria de Saúde e a Polícia Rodoviária receberam o serviço de higienização. Também foi disponibilizado totens para higienização das mãos com álcool em gel nas entradas da Feira Livre da cidade.

Em virtude da pandemia que o mundo se encontra, todas as equipes envolvidas nas ações estão devidamente equipadas, com luvas e máscaras, para a proteção de todos. Com o intuito de melhor atender as demandas apresentadas no município, a autarquia não mede esforços visando a conservação de lugares essenciais para Arraial do Cabo. Os trabalhos são realizados conforme cronograma estabelecido pelas equipes.