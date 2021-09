Prefeitura de Búzios amplia atendimento à comunidade terapêutica Crervip da Baía Formosa

Os secretários de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, Joice Costa, e de Saúde, Leônidas Heringer, visitaram nesta sexta-feira (17), a comunidade terapêutica Crervip, administrada pelo Pastor Sérgio Neves, na Baía Formosa.

O Crervip é uma comunidade terapêutica para pessoas com dependência de álcool e drogas, e que tem acolhido muitos moradores em situação de rua que em sua grande maioria, são usuários dessas substâncias psicoativas. Nesse contexto, o Secretário de Saúde, Dr. Leônidas Heringer, e a Coordenadora da Saúde Mental, Ana Célia, se prontificaram a ajudar a comunidade com técnicos de enfermagem, psicólogo e odontologista. Anteriormente já havia sido estabelecido uma rotina de atendimentos no PSF de Baía Formosa aos usuários do Crervip, por ser a unidade mais próxima, porém agora esses atendimentos serão estendidos.

De acordo com a secretária de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, Joice Costa, a ampliação desses serviços para a comunidade é de grande importância e incentivo aos usuários.

“Nossa secretaria já faz busca ativa, através da servidora Iracema Menezes, dos familiares dos usuários do Crervip, bem como, para emissão de documentos e benefícios, como o BPC através dos nossos Cras e o cartão Supera Rio, que tem sido disponibilizado direto na sede da Secretaria. É motivador proporcionar esse trabalho em rede, conjuntamente com as entidades, nos serviços socioassistenciais em cooperação”, enfatizou a Secretária Joice Costa.