Prefeitura de Búzios convoca todos os produtores de evento do município para reunião

A Prefeitura de Búzios convoca todos os produtores de eventos para participarem da reunião que será realizada no dia 04 de novembro, às 14h, no Rio Búzios- Beach Hotel, João Fernandes, com a participação do Corpo de Bombeiros (CBMERJ), Defesa Civil, Fiscalização de Postura, Saúde, Fazendária e Meio Ambiente, além da Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ).

Na reunião serão informadas todas as normas e diretrizes para autorização de eventos e similares no município.

Eventos em geral, tais como:

– Casamentos;

– Eventos em residências;

– Pousadas;

– Shows privados, entre outros.