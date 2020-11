Prefeitura de Búzios intensifica medidas de combate ao Coronavírus

A Prefeitura de Búzios anuncia a intensificação e ampliação das medidas de combate à Covid-19. No intervalo de apenas um dia, o número de pessoas contaminadas na cidade passou de 730 para 904, um aumento de 174 casos em 24 horas, um registro bem elevado em relação à média observada nas últimas semanas. Levando em conta este grande aumento no número de casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, e o relaxamento da população em relação ao cumprimento dos protocolos de segurança sanitária, o prefeito em exercício Henrique Gomes determinou a adoção de ações em diversos setores da cidade, envolvendo o trabalho de todas as secretarias.

A obrigatoriedade do uso de máscara em locais públicos, estabelecimentos comerciais, transportes públicos e praias, será observada por agentes de posturas, guardas municipais e salva vidas.

Entra em vigor o Decreto 1.517, que altera o Decreto 1.405 sobre a restrição de circulação noturna em toda a cidade. A partir do novo decreto, não será permitida a entrada no município das 22h às 6h. Somente veículos que comprovem serviço essencial estarão autorizados a entrar neste horário. Os transportes públicos intermunicipais continuarão operando no período, mas todos os usuários deverão comprovar residência em Búzios ou vínculo de trabalho ligado a serviço essencial. A circulação noturna dentro dos limites da cidade está liberada.

As barreiras sanitárias localizadas nas duas entradas do município, Rasa e Centrinho, seguem operando normalmente, com a presença de agentes de saúde que realizam a aferição de temperatura de todos que chegam a Búzios. Nesses locais, guardas municipais e guardas marítimos ambientais conferem a documentação de moradores, trabalhadores e visitantes. Para entrar no município é necessário apresentar comprovante de residência ou vínculo de trabalho na cidade. Visitantes devem apresentar o QRCode emitido pelos estabelecimentos comerciais e meios de hospedagem.

Funcionamento das Unidades de Saúde

Moradores de Búzios que apresentarem sintomas de contaminação pelo novo coronavírus devem procurar os Centros de Covid localizados nos bairros da Ferradura e de Vila Verde. Os Centros de Covid funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A partir de segunda-feira (23), todos os postos de saúde também estarão atendendo pacientes com sintomas de Covid-19. O morador com suspeita de contaminação pela doença deverá se dirigir à unidade básica de saúde mais próxima de sua casa, restringindo a circulação pela cidade. Os postos de saúde funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Também a partir desta segunda-feira, uma estrutura será montada na área externa do Hospital Municipal Rodolpho Perissé, para triagem dos pacientes suspeitos de síndrome gripal. A estrutura funcionará todos os dias, 24h.

A Secretaria de Saúde destaca que a Policlínica de Manguinhos e a Policlínica de Vila Verde não atendem a casos de Covid-19. Estas unidades de saúde continuarão atendendo normalmente pacientes com consultas marcadas nas diversas especialidades médicas oferecidas.

Chamada Pública para enfrentamento da Covid-19

A Secretaria de Saúde informa o chamamento público para reuniões sobre medidas sanitárias de enfrentamento da Covid-19, que acontecem na Escola Municipal Darcy Ribeiro, às 10h, conforme segue.

Dia 23 de novembro, segunda-feira – Agentes Fiscais da Prefeitura

Dia 24 de novembro, terça-feira – Setor de Meios de Hospedagem

Dia 25 de novembro, quarta-feira – Setor de Transportes

Dia 26 de novembro, quinta-feira – Líderes Religiosos

Dia 27 de novembro, sexta-feira – Setor Comercial

A Secretaria de Saúde destaca que a cada 15 dias estas ações serão reavaliadas em função dos resultados obtidos.