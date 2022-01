Prefeitura de Búzios notifica pousada na Ferradura que jogava esgoto in natura no mar

A Prefeitura, por meio da Secretaria do Ambiente, Pesca e Urbanismo, notificou neste domingo (16) uma pousada na Ferradura que estava jogando esgoto in natura nos costões rochosos do local. Após denúncia de um vídeo que circulou nas redes sociais, os fiscais da secretaria localizaram a pousada e deram um prazo de sete (7) dias para apresentar junto à secretaria do Ambiente o projeto aprovado de esgotamento sanitário existente e o comprovante de manutenção do sistema, além de adequar imediatamente as instalações sanitárias para cessar o lançamento de esgoto no local.

De acordo com o secretário da Pasta, Evanildo Nascimento, nesta segunda-feira (17) ele e uma equipe técnica, junto com o procurador do Ambiente, Dr. Victor, foram pessoalmente ao local para averiguar os danos causados ao meio ambiental e deram 48h para os responsáveis apresentarem a limpeza de todo o sistema, bem como, um projeto técnico que pode ser por rede separativa da Prolagos ou mini estação de tratamento de esgoto de acordo com a demanda da pousada. O projeto existente aprovado pelos órgãos competentes é de uma residência.

“Imediatamente foi solicitada a limpeza de todo o sistema e os tubos que lançavam os esgotos nos costões, já foram fechados com cimento. Após muita conversa com os proprietários na presença do advogado deles, e devido aos hospedes e mais de 30 funcionários diretos, foi estabelecido um prazo de 48h para apresentarem um projeto de engenharia com a solução do problema. Caso contrário, a pousada será interditada”, esclareceu Evanildo

Segundo o prefeito Alexandre Martins, a tubulação já foi totalmente fechada e o estabelecimento notificado.

“Como é de praxe eles têm um prazo para apresentar as plantas do sistema de esgoto. Nossos técnicos farão uma análise da extensão dos danos ambientais causados e um auto de infração será aplicado. Não podemos permitir tamanha irresponsabilidade com o meio ambiente, estamos trabalhando firme na rede separativa do município para despoluir nossas praias e lagoas”.