Prefeitura de Búzios transfere o feriado do Servidor Público para o dia 29 e decreta ponto facultativo no dia 01 de novembro

O Prefeito Alexandre Martins decretou a transferência do feriado do Servidor Público para o dia (29) sexta-feira e Ponto Facultativo no dia 01 de novembro segunda-feira.

Considerando que o feriado do dia 28 de outubro, data tradicionalmente dedicada as comemorações do Dia do Servidor Público Municipal, incide este ano numa quinta-feira, será transferido para a sexta-feira (29) e no dia 01 de novembro, segunda-feira, fica decretado Ponto Facultativo no expediente de trabalho dos Órgãos Públicos Municipais. Na terça-feira (02) vigora o Feriado Nacional de Finados.

Na quinta-feira (28) o horário de expediente nos departamentos públicos será normal das 08h às 17h.

Os serviços e atendimentos essenciais que não podem sofrer interrupção nas suas atividades terão a normalidade no expediente. Atendimento médico e de emergência do hospital, Tenda COVID-19, limpeza urbana e Guarda Municipal estarão funcionando normalmente de acordo com o sistema especial de plantão ou sobreaviso, cabendo aos respectivos Secretários Municipais as providências quanto à continuidade dos serviços públicos oferecidos à população nas datas mencionadas neste decreto.

A Prefeitura Municipal retornará com o expediente normal de atendimento ao público na quarta-feira (03).