Prefeitura de Cabo Frio afirma que está realizando serviços de tapa-buraco nas vias da cidade

A Prefeitura de Cabo Frio afirma que segue trabalhando para tapar os buracos das ruas da cidade.

Na última semana, as equipes da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos trabalharam na Avenida do Contorno, na altura do trevo da Estrada do Guriri; na descida da Ponte Feliciano Sodré, sentido bairro Jacaré; e na Avenida Wilson Mendes. A recuperação das vias foi feita com tijolos intertravados.

Em breve o serviço de tapa-buracos será intensificado, o processo de licitação para aquisição de massa asfáltica está na fase de abertura dos envelopes. Tão logo seja encerrada a licitação, o serviço de recapeamento asfáltico será reforçado em todo o município.